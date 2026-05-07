Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 :-
Babala ng pinuno ng pinakamalaking kompanya ng langis sa mundo:
Ang kalagayan ng mundo ay patuloy na lumalala.
Pahayag ng CEO ng Chevron:
Nagsisimula na ang kakulangan ng langis sa buong mundo. Dalawampung porsiyento ng enerhiya ng mundo ay dating natutugunan sa pamamagitan ng Kipot ng Hormuz; hindi kayang palitan ng Estados Unidos ang kabuuan ng suplay.
Patuloy na nababawasan ang mga reserba at lumalala ang sitwasyon sa suplay.
Sa Europa, kanselado ang mga paglipad at muling inaayos ang mga iskedyul, sapagkat ang jet fuel ay naging lubhang napakakaunti at mahirap makuha.
Sa aking palagay, mararanasan ng Estados Unidos ang mga presyur sa presyo. Ito ay isang pandaigdigang merkado.
