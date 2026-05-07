Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 :-
Diplomasiyang Dolyar: Tugon ng Kagawaran ng Estado ng Estados Unidos sa Pang‑aabuso ng mga Diplomat Nito — Huwag Tumaya sa mga Negosasyon ng Iran!.
Ayon sa pahayagang The Wall Street Journal ng Amerika:
Nagbigay ng babala ang Kagawaran ng Estado ng Estados Unidos sa mga diplomat nito na huwag gumamit ng mga kumpidensiyal na impormasyon ng pamahalaan upang makilahok sa mga merkado ng pagtaya o “prediction markets” tulad ng Polymarket o Kalshi, sa gitna ng lumalaking bilang ng mga pustang may kaugnayan sa mga negosasyon ng Estados Unidos at Iran.
"Ipinapaalala sa lahat ng kawani na ang paggamit ng mga hindi pampublikong impormasyon ng kagawaran para sa pansariling pakinabang sa pananalapi ay isang napakaseryosong paglabag na hindi kailanman pagpapalampasin."
Ipinahayag ang babalang ito kasabay ng mga pangamba ng mga opisyal hinggil sa posibilidad na maging isang usaping pang‑seguridad pambansa ang mga online na merkado ng prediksiyon, matapos ang ilang kahina‑hinalang pagtaya na may kinalaman sa Iran na nagresulta sa napakalalaking kita.
Gusto mo bang isalin din ito sa isang mas pampahayagang estilo (katulad ng ginagamit sa mga artikulo ng Inquire o GMA News)?
