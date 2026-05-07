Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 :-
Inakusahan ni Obama si Trump sa Pagnanakaw o Pagmamalabis (Embezzlement).
Ayon sa pahayag ng dating Pangulo ng Estados Unidos:
Ang paggamit ng tanggapan ng pagkapangulo bilang kasangkapan upang makalikom ng pansariling yaman ay isang uri ng embezzlement—na ginagawa raw ni Trump.
Dapat na hindi pinapayagang magkaroon ng ganitong kalagayan na ang Pangulo ay makapamumuno o makaiimpluwensiya sa Tagausig na Heneral upang usigin ang sinumang taong siya mismo ang itinutok o piniling ipailalim sa pagsisiyasat.
Ang Pangulo ng Estados Unidos ay hindi dapat sabay na nakikibahagi sa mga karagdagang gawain sa ekonomiya na maaaring magbukas ng posibilidad na ang mga institusyon o pamahalaan mula sa ibang bansa ay makapag-invest doon.
