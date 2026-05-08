Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- "Pagtutol ng Rusya sa Resolusyon ng Amerika Laban sa Iran".
Sinabi ng delegasyon ng Rusya sa United Nations na tinatanggihan ng Moscow ang anumang pagtatangka na ipataw ang hindi balanseng mga salaysay laban sa Iran nang hindi isinasaalang-alang ang mga motibasyon at sanhi ng krisis.
Nilinaw din ng representasyon ng Rusya na ang pagtiyak sa kaligtasan ng paglalayag sa rehiyon ng Gulpo ng Persia ay malapit na nauugnay sa pagwawakas ng mga kasalukuyang alitan at pagpapatigil sa lahat ng mga operasyong militar.
Nasa pahayag na: "Nagbabala kami na ang pagpasa ng mga may pagkiling na resolusyon ay maaaring magdulot ng bagong alon ng tensyon sa rehiyon ng Gitnang Silangan." Sa isa pang bahagi ng pahayag, hinimok ng Rusya ang mga miyembro ng Security Council na umiwas sa paglikha ng tensyon at iwasan ang pagpapakilala ng mga resolusyon na may mapanupil na mga diskarte. "
............
328
Your Comment