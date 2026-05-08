Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- "Pinakamataas na Karangalan ng Espanya Iginawad ng Punong Ministro sa Independent Rapporteur ng UN sa Kaso ng Genocide sa Gaza.
Si Pedro Sánchez, Punong Ministro ng Espanya, ay iginawad ang Order of Isabella the Catholic kay Francesca Albanese, ang Espesyal na Rapporteur ng United Nations para sa Karapatang Pantao sa Rehiyon ng Palestina na sinasakop ng Israel, bilang pagkilala sa kanyang mga ulat tungkol sa sitwasyon sa Gaza Strip.
Sa kanilang pagtatagpo, tinawag ni Sánchez na isang moral na tungkulin ang pagtataguyod ng karapatang pantao at pag-iwas sa kawalang-pakialam sa mga katotohanan. Nagpasalamat din si Albanese sa hakbang at binigyang-diin ang kahalagahan ng pagtatanggol sa pandaigdigang batas at pagkakaisa ng sangkatauhan."
............
328
Your Comment