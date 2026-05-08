Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Idineklara ng Korte Federal ng Amerika na Ilegal ang Pandaigdigang Taripa ni Trump.
Ang International Trade Court sa New York, sa pamamagitan ng boto ng dalawang hukom, ay nagdeklara na ilegal at walang bisa ang 10 porsiyentong pandaigdigang taripa na ipinataw ni Donald Trump, ang Pangulo ng Estados Unidos, laban sa lahat ng mga bansa sa buong mundo.
Kung ang administrasyong Trump ay maghain ng apela sa desisyong ito, gaya ng inaasahan, ang kaso ay unang dadalhin sa United States Court of Appeals for the Federal Circuit sa Washington, at pagkatapos ay posibleng sa Korte Suprema."
............
328
Your Comment