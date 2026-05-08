Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- "Pandaigdigang Pagsisikap Upang Sugpuin ang ‘Hantavirus’ sa Isang Cruise Ship; Kamatayan ng 3 Pasahero Kumpirmado.
Matapos matukoy ang pagkakaroon ng Hantavirus sa isang barkong pang‑libangan, siyam (9) na bansa sa ilalim ng koordinasyon ng World Health Organization (WHO) ang nagsimula ng malawakang operasyon upang matunton ang mga pasahero at mapigil ang pagkalat ng impeksiyon. Sa kasalukuyan, nakapagtala na ito ng tatlong nasawi, kabilang ang isang mag‑asawang Olandes at isang mamamayang Aleman. Sa kabila ng pagkumpirma ng mga kaso ng impeksiyon, binigyang‑diin ng WHO na hindi pa itinuturing na isang “epidemya” o “pandemya” ang sitwasyong ito, at tinaya nilang napakababa ng panganib ng malawakang pagkalat dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng mga hakbang pangkalusugan.
Batay sa mga pagsusuri, ang pinagmulan ng virus ay karaniwang mula sa mga rodent o daga na apektado at naipapasa sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa kanilang mga likido o sekresyon. Sa ngayon, ilang pasahero mula sa iba’t ibang bansa kabilang ang Estados Unidos, Inglatera, Alemanya, at Olanda ang nasa ilalim ng pagmamanman o kuwarentenas. Ang kumpanya na nagpapatakbo ng nasabing barko ay nagsasagawa ng pagtukoy sa lahat ng indibidwal na sumakay mula pa noong huling bahagi ng Marso, sapagkat sa kawalan ng bakuna o tiyak na lunas laban sa Hantavirus, tanging ang maagap na pagkilala at pag‑iwas ng mga pinaghihinalaang kaso ang epektibong paraan upang mapigil ang pagkalat ng sakit."
