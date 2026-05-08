Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- "CBS: Dalawang Barkong Pandigma ng Amerika ang Inatake ng Iran.
Iniulat ng CBS, batay sa mga pahayag ng mga opisyal ng Amerika, na ang dalawang barkong pandigma, ang ‘USS Truxtun’ at ‘USS Mason’, ay naging target ng mabigat at tuloy-tuloy na pag-atake mula sa pwersa ng Iran habang naglalayag sa Strait of Hormuz. Sa sagupaan na tumagal ng ilang oras, maraming mabilis na bangka ng Iran ang lumapit nang husto sa mga barkong pandigma ng Amerika, na nagtulak sa pwersang pandagat ng Estados Unidos na magpaputok nang direkta at gumamit ng magagaaan at mabibigat na sandata mula sa kanilang mga deck upang paurungin ang mga ito.
Ayon sa ulat ng media, bukod sa pag-atake ng mabilis na mga bangka, ginamit din ang mga drone at misil laban sa mga barkong pandigma sa komprontasyong ito. Sa kabila ng matinding insidente, na inilarawan bilang ikalawang magkatulad na pangyayari sa mga nakalipas na araw, iginigiit ng mga opisyal ng Pentagon na sa ngayon ay wala pang naiulat na nasawi o malubhang pinsala sa mga barkong pandigma ng Amerika. Gayunpaman, ang mga pag-atakeng ito ay itinuturing na pinakamatatag at pinakamabangis na sagupaan sa dagat sa rehiyon kamakailan lamang."
