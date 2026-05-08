Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- "Ipinagbawal ng Israel ang Pagdalaw ng mga Kinatawan ng Red Cross sa mga Bilanggong Palestino.
Iniulat ng pahayagang Israelita na Haaretz na pinayagan ng Israel, sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang operasyon noong ika-7 ng Oktubre, ang pagpasok ng mga kinatawan ng International Committee of the Red Cross (ICRC) sa mga piitan ng rehimeng ito.
Ayon sa ulat ng midyang Hebreo, ang mga kinatawan ng internasyonal na institusyong ito ay hindi magkakaroon ng pahintulot na magsagawa ng anumang pakikipagkita o pakikipag-usap sa mga bilanggong Palestino. Ang desisyong ito ay, sa praktika, ginagawang imposible ang anumang pagmo-monitor sa kalagayan ng kanilang kalusugan at sa paggalang sa kanilang mga karapatan."
