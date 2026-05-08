Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- "Middle East Eye: Maaari bang Magkaroon ng Air Dominance sa Mababang Altura ang Hezbollah laban sa Israel?.
Ang murang mga drone at mga drone na gumagamit ng fiber‑optic na teknolohiya ay nagbabago sa larangan ng labanan, at nagawa ng Hezbollah na hamunin ang bahagi ng teknolohikal na kalamangan ng Israel sa pamamagitan ng paggamit ng mga teknolohiyang ito.
Hindi handa ang Israel para sa ganitong uri ng banta, at napilitan ang mga puwersang Israeli na gumamit ng mga payak na solusyon, gaya ng paglalagay ng mga lambat at metal na hawla sa kanilang mga sasakyan.
Ayon sa mga analista, ang paglawak ng paggamit ng mga drone na ito ay nagpapakita na ang labanan sa mababang altitude ay nagiging isa sa pinakamahihinang bahagi ng militar ng Israel isang kahinaan na kasalukuyang sinasamantala ng Hezbollah."
