Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
Pag-amin ng Isang Midyang Hebreo sa Pagkakamali sa Pagsusuri ng Katatagan ng Iran.
Ayon sa ulat ng kanal na i24 na tumutukoy sa isang pinagkakatiwalaang diplomatiko mula sa Kanluran, nagkamali ang Estados Unidos at Israel sa kanilang pagtataya sa antas ng kakayahan ng sambayanan at pamahalaan ng Iran na manatiling matatag at matibay sa harap ng mga hamon.
Ang Tehran ay may kakayahang magpakita ng higit pang pagtitimpi at katatagan sa mas mahabang panahon hanggang sa makamit nito ang isang kasunduang kapaki-pakinabang para sa bansa.
