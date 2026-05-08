Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
Pagdaan ng Tatlo Pang Barkong Tanker na Pag-aari ng Iran sa Gitna ng Pagkubkob ng Estados Unidos.
Ayon sa TankerTrackers, sa loob ng nakalipas na dalawang araw, tatlong walang-kargang barkong tanker ng National Iranian Oil Company (NITC) ang nakatawid sa eksklusibong sonang pang-ekonomiya ng Pakistan at matagumpay na nakalusot sa sinasabing pagharang ng militar ng Estados Unidos, hanggang sa makabalik sila sa Iran.
Mahalagang banggitin na ang pinagsamang kapasidad ng tatlong tanker na ito ay tinatayang nasa humigit-kumulang 5 milyong bariles ng krudong langis.
............
328
Your Comment