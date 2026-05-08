Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
Araghchi: Ang Aming mga Imbak na Missile ay nasa 120 Porsyento, at ang Aming Kahandaan para sa Depensa ay 1000 Porsyento.
Tuwing mayroong diplomatikong solusyon na inilalatag sa mesa, ang Estados Unidos ay gumagawa ng isang walang-ingat na pakikipagsapalaran sa militar. Ito ba ay simpleng isang bulag na taktika lamang upang magpataw ng presyon? O ito ba ay panlilinlang ng isang saboteur na nais muli na hilahin ang Pangulo ng Amerika sa isang bagong putikang?
Anuman ang dahilan, ang resulta ay palaging pareho: Ang mga Iranian ay hindi kailanman yumuyuko sa harap ng presyon, ngunit ang diplomasya ang palaging nagiging biktima.
Dapat ding sabihin na nagkakamali ang CIA. Ang aming mga reserbang missile at ang kapasidad ng aming mga launcher ay hindi nasa 75 porsyento kumpara noong ika-27 ng Pebrero; ang tamang numero ay 120 porsyento.
At tungkol naman sa aming kahandaan na ipagtanggol ang aming mga mamamayan: 1000 porsyento!
