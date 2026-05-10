Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Pagpapalaya sa Dalawang Internasyonal na Aktibista ng “Al‑Sumud” Flotilla Matapos ang Presyon mula sa mga Institusyong Pangkarapatang Pantao.
Ayon sa ulat ng Reuters na sumipi sa Ministri ng Ugnayang Panlabas ng rehimeng Sionista:
Si “Saif Abukashk” (isang aktibistang may lahing Palestino at may pagkamamamayang Espanyol) at si “Thiago Ávila” (isang Brazilian na aktibista para sa kapaligiran at karapatang pantao), na kapwa kabilang sa flotilla na “Al‑Sumud,” ay pinalaya na at umalis na sa sinasakop na Palestina.
Ang dalawang aktibista ay nagsagawa ng hunger strike mula pa nang sila ay arestuhin. Sila ay dinakip noong ika‑29 ng Abril matapos ang pag-atake ng hukbong-dagat ng rehimeng Sionista sa flotilla na “Al‑Sumud” sa pandaigdigang katubigan, at sapilitang dinala sa loob ng mga sinasakop na teritoryo.
