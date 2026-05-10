Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
Rehimeng Sionista, Isinasaalang-alang ang Pagpapawalang-bisa sa Kasunduan sa Oslo.
Iniulat ng Channel 12 ng rehimeng Sionista na isang komite ng mga ministro ng rehiemen ang tatalakay ngayong Linggo sa panukalang pagpapawalang-bisa sa Kasunduan sa Oslo.
Ang Kasunduan sa Oslo ay isang kasunduang pangkompromiso na nilagdaan noong 1993 sa pagitan ng Palestine Liberation Organization at Israel; isang kasunduan kung saan kinilala ni Yasser Arafat ang Israel at hinatulan ang armadong pakikibaka. Pagkatapos nito, nabuo ang Palestinian Authority sa West Bank. Sa kasalukuyan, hindi tinupad ng rehimeng Tel Aviv ang alinman sa kanilang mga obligasyon.
