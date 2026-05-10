Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Pulang Sitwasyon ng Gasolina sa Amerika.
Bagaman iginigiit ni Trump, upang bigyang-katwiran ang kabiguan, na ang pagsasara ng Strait of Hormuz ay walang epekto sa kalagayang pang-ekonomiya ng Amerika at ang bansa ay nakikinabang sa pagtaas ng mga presyo dahil sa pagkakaroon nito ng mga mapagkukunan ng langis, ang mga talahanayan ay nagpapakita ng ibang katotohanan sa Amerika.
Tumaas ang presyo ng gasolina sa buong Amerika, ang pinakamalaking pagtaas ay nasa lungsod ng Cynthiana sa hilagang Kentucky, kung saan ang average na presyo ng bawat galon ng gasolina noong Martes ay umabot sa $4.92, halos doble ng presyo nito sa simula ng digmaan sa Iran.
Sa Ohio, ang average na presyo ay tumaas ng $2.06, na itinuturing na pinakamalaking pagtaas sa Amerika.
Ipinapakita ng mga survey na ang mga presyo at ang estado ng ekonomiya ang ilan sa mga pangunahing alalahanin ng mga botante bago ang midterm elections. Lumabas sa isang kamakailang survey na halos dalawang-katlo ng mga Amerikano ang nakararanas ng problema sa presyo ng gasolina.
Hanggang 5 araw na ang nakalilipas, karamihan sa mga lungsod ng Amerika ay nakaranas ng average na pagtaas ng presyo na $1.47 bawat galon. At humigit-kumulang 100 lungsod ang nakaranas ng pagtaas ng presyo na $2 o higit pa.
