Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Pagbagsak ni Trump Tungo sa Pinakaayawang Pangulo sa Kasaysayan ng Amerika.
(Batay sa ulat ng CNN)
Pagbagsak sa Makasaysayang Talaan ni Bush:** Ang average na antas ng popularidad ni Trump ay bumagsak sa 35%. Kasama siya ni George W. Bush sa hanay ng mga pinakaayawang pangulo sa modernong kasaysayan.
Napakatinding Gastos ng Digmaan:** 61% ng mga Amerikano ang itinuturing na "mali" ang digmaan sa Iran. Ang presyo ng gasolina ay lumampas sa $4, at ang kasiyahan sa ekonomikong pagganap ni Trump ay bumaba sa 31%.
Maling Prayoridad at Pagpapabaya sa Kabuhayan: 70% ng mga tao ang hindi nasisiyahan sa pagganap ni Trump sa pagkontrol sa ma gastos sa pamumuhay. Nakatuon siya sa digmaang panlabas, hindi sa mga pangunahing problema ng bansa.
Kalamidad sa Minneapolis at Panunupil sa Loob: Ang pagkamatay ng dalawang tao sa kamay ng mga pederal na ahente at ang pagttangka na ilarawan ang mga biktima bilang terorista ay nagdulot ng galit ng publiko at pagbagsak ng base ng mga botante ni Trump.
Pagdududa sa Kakayahang Intelektuwal at Katatagang Pangkaisipan: 30% ng mga Republikano ang naniniwala na si Trump ay may " pabago-bagong " at hindi matatag na pag-uugali. Bumagsak ang tiwala sa kanyang kakayahang mamahala sa krisis.
Ang pagiging mapag-isa ni Trump sa pagsusulong ng digmaan sa Iran at mga hindi popular na patakaran ay naglalagay sa kanyang politikal na pamana at sa hinaharap ng kanyang partido sa bingit ng pagkasira.
............
328
Your Comment