Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Inanunsyo ng Morocco ang pagkakatagpo sa bangkay ng isa sa mga Amerikanong sundalong nawawala sa bansang ito.
Ipinahayag ng Pangkalahatang Punong-Himpilan ng Sandatahang Lakas ng Morocco na matapos ang isang linggong paghahanap sa lupa, himpapawid, at dagat, natagpuan na nila ang bangkay ng isa sa dalawang Amerikanong sundalong nawawala sa panahon ng ehersisyong pangmilitar na “African Lion 2026” sa rehiyon ng Cape Draa.
Batay sa paunang impormasyon, ang nasawi ay si **Unang Tenyente Kendrick Lamont Key Jr.
