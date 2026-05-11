Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
Pagsusuri ng The Guardian: "Tehran, Taiwan, at Kalakalan; Paano lalakad si Trump sa manipis na lubid ng pakikipagpulong kay Xi.?"
Brookings Institution:
"Si Trump ay nakikipagpulong sa pinuno ng Tsina sa panahon kung kailan nararanasan ng Estados Unidos ang isa sa pinakamalalang estratehikong kabiguan sa mga nakalipas na taon."
"Ang digmaan sa Iran ay nagdulot ng pagdududa sa imahe ng superyoridad at pag-angat ng Amerika, at binago nito ang sikolohikal na balanse ng negosasyon sa pagitan ng Washington at Beijing."
"Hinihiling na ngayon ng Estados Unidos sa Tsina na kumilos upang lutasin ang krisis na sinimulan mismo ng Washington sa Gitnang Silangan."
