Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Hindi Pa Napainam ang Pagtataas ng Badyet Militar ng Amerika sa 2027; Pagtatalaga ng $4.4 Bilyon para sa Seguridad ng Israel.
Ayon sa ulat ng "Al-Araby Al-Jadeed," ang administrasyon ni Donald Trump ay naghahanda ng isang hindi pa napananagumpay na badyet militar para sa taong 2027. Sa ilalim nito, ang badyet ng Pentagon ay tataas ng 42% kumpara sa nakaraang taon, na aabot sa $1.5 trilyon. Ang badyet na ito, na tinatawag na pinakamalaking paggasta militar sa modernong panahon, ay magdadala sa bahagi ng Estados Unidos sa kabuuang gastos sa depensa ng mundo sa humigit-kumulang 50%. Ang layunin nito ay palakasin ang posisyon ng militar ng Amerika laban sa mga pandaigdigang kakumpitensya tulad ng Tsina at Russia.
Isang mahalagang bahagi ng 118-pahinang dokumento na ito ay nakatuon sa seguridad ng Israel, na kinabibilangan ng direktang paglalaan ng $4.4 bilyon na badyet, ang pagsisimula ng integrasyon ng mga depensibong base, at ang pagpapalawak ng kooperasyong bilateral. Inaasahan na ang planong ito, na ang mga detalye ay nagbibigay-diin sa estratehikong proteksyon ng seguridad ng Israel, ay ipapasa sa Kongreso ng Amerika sa mga susunod na buwan para sa pinal na pag-apruba.
