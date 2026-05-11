Video| Propesor ng Agham Pampulitika sa Kuwait University: Itatala ng Kasaysayan ang Pagpasok ng Amerika sa Digmaan Laban sa Iran Bilang Isang Malakin

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Propesor ng Agham Pampulitika sa Kuwait University:
Itatala ng Kasaysayan ang Pagpasok ng Amerika sa Digmaan Laban sa Iran Bilang Isang Malaking Pagbagsak.
Abdullah Al-Shayiji, Propesor ng Agham Pampulitika sa Kuwait University: Ang digmaan laban sa Iran ang pinakamalaking estratehikong pagkakamali ni Trump; si Netanyahu ay nagsisikap mula pa noong panahon ni George W. Bush na hilahin ang Amerika sa digmaan laban sa Iran, ngunit sa panahon lamang ni Trump naging matagumpay si Netanyahu sa pagpasok ng Amerika sa digmaang ito.
