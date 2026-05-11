Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Amerikanong Ekonomista: Ang Digmaan sa Iran ay Salik sa Muling Pag-aayos ng Estruktura ng Pandaigdigang Kalakalan at mga Supply Chain.
Binigyang-diin ng kilalang Amerikanong ekonomista na si Richard Wolff na ang mga tensiyon at tunggaliang may kaugnayan sa Iran ay higit pa sa isang digmaan sa rehiyon; ito ay kasalukuyang muling humuhubog sa mga estrukturang pang-ekonomiya ng mundo. Sa pagtukoy sa malalawak na pagbabago sa supply chain ng mga pandaigdigang produkto, binigyang-pansin niya na ang mga malalaking internasyonal na kumpanya ay nahaharap ngayon sa isang pangunahing hamon na muling suriin ang kanilang mga paraan ng transportasyon at mga estratehiya sa produksyon.
Sa paghahambing ng tunggaliang ito sa mga naunang digmaan sa Vietnam, Afghanistan, at Ukraine, naniniwala si Wolff na may kakaibang katangian ang krisis na ito. Dagdag pa niya: “Ang nagaganap sa Kipot ng Hormuz ay maaaring lumikha ng mga kaparehong padron sa iba pang estratehikong lugar sa mundo, tulad ng Kipot ng Malacca, na hahantong sa mga pagbabagong istruktural sa pandaigdigang kalakalan at sa paglipat tungo sa lokal na produksiyon.”
