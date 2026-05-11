Video| Bigwelo ng Hustisya, Nag-ulat ng Pagkumpiska sa Ilang Ari-arian ni Ali Karimi

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Bigwelo ng Hustisya, Nag-ulat ng Pagkumpiska sa Ilang Ari-arian ni Ali Karimi.
Inihayag ng Bigwelo ng Hustisya: Batay sa mga kaukulang katanungan na isinagawa sa Tanggapan ng mga Talaan at Ari-arian, ilan sa mga ari-arian ni Ali Karimi na kanyang tinatangkang itago ay natukoy sa pamamagitan ng masalimuot na legal at impormasyong pagsisiyasat sa Lalawigan ng Alborz. Dalawang yunit pang-komersyo at apat na yunit pang-residensyal na pag-aari ni Ali Karimi ay nakumpiska para sa kapakinabangan ng mamamayan.
