Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Tagapagsalita ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas: "Sa aming panukala, tanging ang mga lehitimong karapatan ng Iran ang aming inilahad.
"Ang lahat ng aming iminungkahi sa teksto ay makatwiran at mapagbigay. Hindi lamang para sa pambansang interes ng Iran, kundi para sa kapakanan at kabutihan ng rehiyon at ng mundo. Ang mga kasaping Amerikano ay patuloy na iginigiit ang kanilang mga hindi makatwirang kahilingan."
"Napatunayan na ng Iran na ito ay isang responsableng kapangyarihan sa rehiyon. Hindi kami mapang-api; kami ay lumalaban sa mga mapang-api. Tingnan ninyo ang aming mga ginawa; kami ba ang nagmartsa patungo sa Amerika? Kami ba ang nanggigipit sa Kanlurang Hemispero laban sa Cuba, Venezuela, at iba pa? Kami ba ang dalawang beses nagkasala ng ganitong krimen sa prosesong diplomatiko?!"
