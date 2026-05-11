Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
Gaganapin sa Buong Bansa ang Pag-alala sa 40 Araw ng Pagpanaw ni Martyr Amir Mousavi.
Pangalawang Tagapamahala ng Hukbong Sandatahan:Ang seremonya ng pag-alala sa ika-40 araw ng pagpanaw ni Martyr Amir Sepahbod Seyed Abdolrahim Mousavi ay gaganapin sa Huwebes, ika-14 ng Mayo, sa lahat ng yunit ng Hukbong Sandatahan, mga kabisera ng lalawigan, at sa mga dambana nina Imam Reza, Abdol Azim Hassani, Ahmad ibn Musa sa Shiraz, at Fatima Masumeh.
Dahil sa lugar ng paglilibing ni Martyr Mousavi sa Qom, mas espesyal na mga programa ang inihanda na magsisimula pagkatapos ng pagdarasal ng Maghrib at Isha.
