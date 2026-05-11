Sa badyet para sa taong 2027, naglaan ang Pentagon ng 4.4 bilyong dolyar para sa seguridad ng Israel.
Sa isang masusing ulat hinggil sa badyet militar ng Estados Unidos, isinulat ng pook-sapot na Qatari na Al-Araby Al-Jadeed na sa isang hakbang na inilarawang “pinakamalaking paggugol militar sa makabagong panahon,” isinusulong ng pamahalaan ni Donald Trump ang pagtaas ng badyet ng Kagawaran ng Tanggulan ng Estados Unidos (Pentagon) sa 1.5 trilyong dolyar para sa taong 2027.
Ibinunyag ng 118-pahinang dokumentong ito, na inaasahang pagtitibayin ng Kongreso sa mga darating na buwan, ang mga detalye ng malaking pagtaas ng badyet para sa pangangalaga sa seguridad ng Israel, gayundin ang pagsisimula ng integrasyon ng mga base ng depensa at pagpapalakas ng bilateral na kooperasyon.
Ang kasalukuyang badyet ng Pentagon para sa taong 2026 ay mas malaki pa kaysa sa pinagsamang badyet ng 10 bansa, kabilang ang Tsina, Rusya, at mga bansang Europeo. Gayunman, may plano si Trump na itaas pa ito nang 42 porsiyento kumpara sa nakaraang taon, na maaaring magdala sa bahagi ng Estados Unidos sa 50 porsiyento ng kabuuang gastusing pandepensa ng buong daigdig.
