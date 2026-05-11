Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Italya: Wala pa ring anumang misyon na nagsisimula sa Makitid ng Hormuz.
Inanunsyo ng ministro ng pagtatanggol ng Italya na, sa kabila ng paglipat ng ilang mga kagamitang pandagat na militar sa rehiyon, wala pa ring mismong misyon ang nagsisimula para sa direktang paglahok sa Makitid ng Hormuz.
Idinagdag niya na ang anumang operasyon sa mahigpit na bahaging ito—na itinuturing na estratehikong rutang-dagat—ay mangangailangan ng tigil-putukan, isang legal na balangkas, at pag-apruba ng parliyamento ng Italya.
Ipinahayag din niya na ang pagtalakay hinggil sa usaping ito ay magsisimula sa parliyamento simula sa Miyerkules.
