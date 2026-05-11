Video| Pagkilala ng isang Iranian na may-ari ng restawran, naging uso ngayon sa social media sa China

11 Mayo 2026 - 21:44
Pagkilala ng isang Iranian na may-ari ng restawran, naging uso ngayon sa social media sa China.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- 

Pagkilala ng isang Iranian na may-ari ng restawran, naging uso ngayon sa social media sa China.

Ang pagkalat ng isang video na nagpapakita ng natatanging pagtanggap ng isang Iranian na may-ari ng restawran sa mga mamamayang Tsino ay nakatawag ng pansin ng mga gumagamit ng social media sa Silangang Asya. Ang negosyong ito ay nagbibigay ng kanilang mga serbisyo nang libre sa kanila bilang parangal sa paninindigan ng China sa tabi ng Iran

