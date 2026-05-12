Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
Joe Kent: Dapat ituon ni Trump ang kanyang galit sa mga opisyal ng Israel na nagsinungaling sa kanya upang tayo ay madamay sa digmaang ito!.
Nadidismaya si Trump** sapagkat ipinagbili sa kanya ng mga Israeli ang hungkag na pangarap ng pag-aarmas sa mga Kurd at iba pang mga kalaban ng Iran, sa paniniwalang mabilis nitong mapababagsak ang pamahalaan ng Iran at maghahatid ng agarang tagumpay.
Hindi ito nangyari, sapagkat ang planong ito ay nakabatay sa mga mapaghangad na haka-haka at hindi sa mga realidad sa larangan. Noong ibinabahagi sa atin ng mga Israeli ang kanilang impormasyon hinggil sa Iran, isinasaalang-alang nila ang kanilang sariling layunin at kapakanan.
Sa kasamaang-palad, ang panloob na bilog ng mga tagapagpasya sa administrasyong Trump, nang tanggapin nila ang impormasyon mula sa Israel at ihanda ang pangulo, ay hindi nakapag-isip hinggil sa pangunahing layunin ng Israel.
