Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Tagapamahala ng Saudi Aramco: Ito ang pinakamalaking pagkabigla sa suplay ng enerhiya na naranasan ng mundo sa kasalukuyan.
Mahigit 600 oil tanker ang naiipon sa Persian Gulf at humigit-kumulang 240 barko ang hindi makadaan sa labas ng Strait of Hormuz. Ang kaguluhan sa industriya ng pagbiyahe ng langis ang siyang pinakamalaking hamon sa merkado sa kasalukuyan.
Ang mundo ay nawalan ng suplay na halos isang bilyong bariles ng langis sa nakalipas na dalawang buwan, kung saan ang mga pamilihan ay nawawalan ng humigit-kumulang 100 milyong bariles kada linggo.
