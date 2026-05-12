Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
Espanya, Irlanda, at Slovenia, Nag-boycott sa Eurovision Dahil sa Paglahok ng Israel.
Nagdeklara ang mga pampublikong organisasyong pangmidya sa Espanya, Irlanda, at Slovenia na hindi nila ipapalabas ang Eurovision ngayong linggo bilang protesta sa paglahok ng Israel sa nasabing kumpetisyon. Ang hakbang na ito ay nagpapahiwatig ng lumalawak na kilusang boycott sa Europa laban sa paligsahan.
Ayon sa Slovenian broadcaster RTV, papalitan nila ang kanilang saklaw ng kumpetisyon ng isang serye ng mga programa na pinamagatang "Mga Tinig ng Palestine."
