Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Parlamento ng rehimeng Zionista ay sumang-ayon sa pagpapataw ng parusang kamatayan sa mga pwersa ng Hamas.
Iniulat ng mga midya ng rehimeng Zionista na inaprubahan ng parlamento (Knesset) ng rehimeng ito ang batas ukol sa pagpapataw ng parusang kamatayan sa mga piling miyembro (elite) ng kilusang Hamas at ang pagsasagawa ng mga pampublikong paglilitis para sa kanila.
Isinulat ng pahayagang "Maariv" ng rehimeng Zionista hinggil dito na ang batas para sa paglilitis sa mga piling elemento (elite) ng Hamas ay naaprubahan sa pamamagitan ng malaking mayorya ng boto sa Knesset.
Saklaw ng batas na ito ang karapatang magpataw ng mga sentensyang kamatayan at magsagawa ng mga pampublikong paglilitis para sa mga indibidwal na ito.
Ang isa pang pahayagan ng rehimeng Zionista, ang "Yedioth Ahronoth," ay nagdagdag sa pag-uulat ng balitang ito na ang batas ay naaprubahan sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa Knesset.
Ang panukalang batas na ito ay naaprubahan sa isang pampublikong sesyon ng Knesset noong huling bahagi ng Marso na may 62 boto na pabor at 47 boto na kontra.
