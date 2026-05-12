Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
Paglipat ng pamamahala ng sangay ng Microsoft sa Israel patungong Pransya kasunod ng kontrobersiya sa impormasyon.
Iniulat ng maka-Zionistang midyang “Globes” na, kasunod ng paglalantad ng paglipat ng pribadong datos ng mga Palestino sa mga institusyong panseguridad ng Israel, pansamantalang inilipat ng Microsoft sa Pransya ang pamamahala ng sangay nito sa Tel Aviv.
Ang pasyang ito ay ginawa matapos simulan ang isang panloob na imbestigasyon hinggil sa paraan ng pakikipagtulungan ng kumpanyang ito sa mga serbisyong panseguridad ng rehimeng Zionista.
