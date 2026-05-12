Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
Pagkabunyag ng bakas ng Amerika sa pagtatayo ng lihim na base ng rehimeng Zionista sa Iraq.
Isang matataas na opisyal sa tanggapan ng Punong Ministro ng Iraq ang nagbunyag na ang presensya ng mga pwersang Israeli sa disyerto ng Najaf ay naganap sa ilalim ng direktang suporta at pag-abuso ng Amerika sa pagkukunwari ng mga pwersa ng “International Coalition.” Habang iginigiit na ang Washington, sa paglabag sa dalawang panig na kasunduan, ay isinakripisyo ang seguridad ng Iraq para sa mga interes ng rehimeng Zionista, binigyang-diin niya na matagal nang nahaharap ang Baghdad sa isang hindi nakasulat na parusa sa pagkuha ng mga advanced na air defense system at radar dahil sa paninira ng dalawang panig na ito.
Itinanggi rin ng responsableng opisyal ang mga alingawngaw tungkol sa pagkakaroon ng mga permanenteng base o impormasyong kalamangan ng rehimeng Zionista, tinawag niya ang mga kuwentong ito bilang mga kasinungalingan ni Netanyahu. Ayon sa kanya, ang presensya ng mga Zionista sa lupain ng Iraq ay panandalian lamang at naging posible lamang sa pamamagitan ng panlilinlang ng Estados Unidos at sa ilalim ng kawalan ng mga advanced na kagamitan sa pagsubaybay sa Iraq; isang pangyayari na maaaring maging babala sa lahat ng mga bansang nagho-host ng mga pwersang Amerikano.
