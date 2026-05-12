Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
Pag-aresto sa isang pangkat ng smuggling ng mga armas at kagamitang pandigma sa Kurdistan.
Inihayag ng Punong-Himpilan ng Hamzeh Seyyed al-Shohada ang pagkakabuwag sa isang apat-na-kataong pangkat na may kaugnayan sa mga grupong separatista sa Lalawigan ng Kurdistan.
Ang mga indibidwal na ito, na may balak magsagawa ng mga gawaing terorista, ay inaresto at ang mga sumusunod na kagamitan ay nakumpiska mula sa kanila:
Mga armas: iba’t ibang uri ng ripleng Kalashnikov, pistolang maikli, at mga granadang pandigma.
Mga kagamitan: mga bala, mga huwad na dokumentong pagkakakilanlan, at mga aparatong pangkomunikasyong satelayt.
