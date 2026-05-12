Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
Nasa landas ang stagflation sa Amerika, at malamang na hindi ikatutuwa ni Trump ang mga susunod na mangyayari.
Antiwar:
Sa kasalukuyan, ang ekonomiya ng Estados Unidos ay nasa gilid ng resesyon at tila naghihintay lamang ng maliit na dagok upang tuluyang humina. Samantala, ang pahayag ni Trump hinggil sa umano’y pag-unlad ng produksiyon bunga ng mga ipinatupad niyang taripa ay itinuturing na walang matibay na batayan.
Isang posibleng supply shock sa rehiyon ng Persian Gulf ang maaaring magdulot ng mabigat na pinsala sa ekonomiya ng Amerika. Kasunod nito, maaari ring pumutok ang tinatawag na “artificial intelligence bubble” sa pamilihang sapi, sa panahong kahit ang mga hakbang ng bangkong sentral ay maaaring hindi na sapat upang mapigilan ang paglala ng krisis.
