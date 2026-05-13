Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Ang mga kahihinatnan ng digmaan laban sa Iran ay maaaring mag-iwan ng 163,000 Briton na walang trabaho.
Ayon sa ulat ng The Independent:
Ang United Kingdom ay nasa bingit ng pagkawala ng 163,000 trabaho ngayong taon dahil sa krisis pang-ekonomiya na dulot ng digmaan sa Iran.
Inaasahang makakaranas ang UK ng 0.4% na pagbaba sa empleyo ngayong taon, at ang mga rehiyong may mababang kita ang higit na maaapektuhan ng mga ekonomikong epekto ng digmaan sa Iran.
Ang pagbabang ito sa empleyo ay bunga ng paghihigpit ng mga mamimili sa paggasta para sa mga di-kinakailangang bilihin, pati na rin ng matinding pagtaas ng halaga ng mga hilaw na materyales at gasolina, na nagbunsod ng pag-urong ng ekonomiya.
Nagbabala ang Bangko Sentral na maaaring umabot sa 5.6% ang antas ng kawalan ng trabaho dahil sa digmaan sa Iran, na lalo pang magpapabigat sa badyet ng mga pamilyang Briton.
