Hindi papasok ang Iran sa ikalawang yugto ng negosasyon sa Estados Unidos nang walang pagpapatupad ng limang kondisyong pampagkakatiwalaan.
Binigyang-diin ng isang may-kabatirang source na ang mga inanunsyong paunang kundisyon ng Iran ay nagsisilbing pinakamababang garantiya ng pagtitiwala para sa pagsisimula ng anumang pakikipag-usap sa Estados Unidos.
Kabilang sa limang paunang kundisyon ng Iran para sa panig ng Amerika ang: pagwawakas ng digmaan sa lahat ng larangan, lalo na sa Lebanon; pag-alis ng mga parusang laban sa Iran; pagpapalaya sa mga nakablokeng pondo ng Iran; pagbabayad ng danyos na dulot ng digmaan; at pagkilala sa karapatan ng Iran sa soberanya nito sa Kipot ng Hormuz.
Ipinaalam din ng Iran sa tagapamagitan na Pakistani na ang patuloy na pagkubkob pandagat sa saklaw ng Dagat Arabiko at Golpo ng Oman matapos maitatag ang tigil-putukan ay lalo pang nagpatibay sa paniniwalang hindi mapagkakatiwalaan ang pakikipagnegosasyon sa Estados Unidos.
Ayon sa nasabing may-kabatirang source, ang kabuuan ng mga kondisyong ito ay itinakda lamang sa loob ng balangkas ng paglikha ng pinakamababang antas ng tiwala upang makabalik sa proseso ng pag-uusap, at naniniwala ang Tehran na kung walang aktuwal na pagtupad sa mga ito, walang magiging posibilidad na pumasok sa bagong negosasyon.
Batay sa nakalap na impormasyon, itinakda ng Iran ang limang paunang kundisyong ito bilang tugon sa 14-bahaging panukala ng Estados Unidos; mga mungkahing, ayon sa mga may-kabatirang source, ay ganap na isang-panig at binalangkas upang tiyakin ang interes ng Washington. Ayon pa sa mga source na ito, sinikap ng mga Amerikano sa panukalang iyon na makamit sa pamamagitan ng negosasyon ang mga layuning hindi nila natamo sa pamamagitan ng digmaan.
