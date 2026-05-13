New York Times: Taliwas sa sinasabi ni Trump at ng kanyang mga opisyal, may access pa rin ang Iran sa karamihan ng mga pasilidad nito sa misil at nai

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
New York Times: Taliwas sa sinasabi ni Trump at ng kanyang mga opisyal, may access pa rin ang Iran sa karamihan ng mga pasilidad nito sa misil at naibangon na rin ang mga nasira.
Ayon sa ulat ng The New York Times batay sa mga ulat ng mga ahensiyang paniktik at pangseguridad ng Estados Unidos, taliwas sa mga pahayag ni Trump, may access pa rin ang Iran sa karamihan ng mga site nito sa misil at 90 porsiyento ng mga ito ay nananatiling operasyonal.
Naibalik ng Iran ang operasyonal na akses sa 30 sa 33 nitong mga site ng misil sa kahabaan ng Kipot ng Hormuz, na maaaring magbanta sa mga barkong pandigma at mga tanker ng langis ng Amerika na dumaraan sa makitid na rutang-dagat na ito.
Batay sa mga pagtatayang ito, nananatili pa rin sa kamay ng Iran ang humigit-kumulang 70 porsiyento ng mga mobile launcher nito sa buong bansa, at napanatili rin nito ang halos 70 porsiyento ng mga reserbang misil nito mula sa panahong bago ang digmaan.
Pinawawalang-bisa ng mga natuklasang ito ang ilang buwang pampublikong pagtitiyak nina Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos, at Pete Hegseth, Kalihim ng Digmaan ng Amerika, na nagsabing ang hukbong Iraniano ay “nawasak” at “hindi na banta.”
..........
328
Your Comment