Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Associated Press: Mahihirap na tanong sa Kongreso, lalo na ang mga negatibong reaksiyon ng mga Republikano sa Kalihim ng Digmaan ng Amerika.
Si Hegseth, ang Kalihim ng Digmaan, ay humarap noong Martes sa mahihirap na pagtatanong mula sa mga mambabatas na Republikano at Demokratiko hinggil sa panghuling estratehiya ng administrasyong Trump sa digmaan laban sa Iran, kabilang ang pagtaas ng gastusin ng sagupaang ito sa halagang 29 bilyong dolyar at ang epekto nito sa pagbaba ng imbakan ng mga sandata ng Estados Unidos.
Bagaman ang pinuno ng Pentagon ay nagpakita ng mas mahinahong tono sa mga pagdinig sa Kongreso kumpara sa dalawang linggo na ang nakalipas, at lalo nang umiwas sa dati niyang matitinding puna laban sa mga mambabatas, humarap naman siya sa higit na negatibong reaksiyon mula sa mga kasapi ng sarili niyang Partidong Republikano tungkol sa dami ng mga kagamitang pandigma na ginamit ng Amerika sa digmaan laban sa Iran, gayundin sa matinding pagpuna ni Pangulong Donald Trump sa mga tradisyonal na kaalyado dahil sa hindi pakikilahok ng mga ito sa nasabing tunggalian.
