Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Ang 100 Milyong Dolyar na Kasinungalingan ni Rubio.
Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Cuba:
Dapat tanungin ang Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Estados Unidos hinggil sa kathang-isip na alok na 100 milyong dolyar na ayudang makatao para sa Cuba; isang bagay na walang sinuman dito ang may anumang kaalaman.
Ang diumano’y ayuda bang ito ay “isang regalo, isang panlilinlang, o isang maruming kasunduan upang pahinain ang aming kasarinlan”?
