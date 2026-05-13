Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Rusya: Ang ugnayan sa Estados Unidos ay nasa pinakamababang antas.
Bilang tugon sa isang tanong hinggil sa posibleng pagbisita ng Pangulo ng Estados Unidos, sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov: “Hindi, wala sa kasalukuyang adyenda ang gayong pagbisita, at walang anumang paghahanda para sa pagbisita ng isang delegasyon ng Amerikano sa Moscow.”
Ipinahayag din ni Peskov na ang bilateral na ugnayan sa pagitan ng Moscow at Washington ay nananatiling nasa pinakamababang antas.
Aniya: “Walang anumang pag-usad sa bilateral na ugnayan, at ang mga relasyong ito ay nananatili pa rin sa zero na antas.”
