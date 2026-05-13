Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Bagong Panlilinlang ni Trump sa mga Amerikano gamit ang gintong cellphone!.
May 590,000 katao na ang nagparehistro upang bumili ng gintong cellphone ni Trump, ngunit hanggang ngayon ay wala pa silang natatanggap ni isang unit.
Para sa paunang pagbili ng cellphone na nagkakahalaga ng $499, nagbayad ang mga kostumer ng $100 bilang paunang deposito; sa kabuuan, umabot ito sa $59 milyon. Gayunman, makalipas ang isang taon, wala pa ring naipapadalang kahit isang aparato.
Paulit-ulit ding naaantala ang mga petsa ng paglabas, at sinasabi ng mga pinagmumulan sa Amerika na hindi garantisado ang refund at ang paghahatid ng produkto.
