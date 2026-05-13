Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Maaaring Umabot sa 1.2 Trilyong Dolyar ang Gastos sa Proyektong “Gintong Kuwabra” ni Trump.
Ayon sa bagong pagtataya ng Tanggapan ng Badyet ng Kongreso ng Estados Unidos (CBO), ang iminungkahing sistemang pangdepensa laban sa misil ni Trump, na kilala bilang “Golden Dome”, ay maaaring magkahalaga ng hanggang 1.2 trilyong dolyar sa loob ng dalawang dekada.
Ang halagang ito ay malayo at higit na mas mataas kaysa sa inisyal na pagtatayang 175 bilyong dolyar na iniharap ni Trump.
..........
328
Your Comment