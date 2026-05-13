Pinatay si Ehsān Afrashtah, diumano’y espiya ng Mossad na nagbebenta ng sensitibong impormasyon ng bansa sa Israel.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Pinatay si Ehsān Afrashtah, diumano’y espiya ng Mossad na nagbebenta ng sensitibong impormasyon ng bansa sa Israel.
Si Ehsān Afrashtah, anak ni Mostafa, na inaresto at nilitis sa mga paratang ng paniniktik at pakikipagtulungang pang-impormasyon pabor sa rehimen ng mga Zionista, ay pinarusahan ngayong madaling-araw matapos makumpleto ang buong proseso ng kriminal na paglilitis at maaprubahan at mapagtibay ang hatol sa Korte Suprema ng bansa. Siya ay binitay bilang paglalapat ng parusa sa kanyang mga ginawa.
Ayon sa ulat, mula pa noong una siyang nakipag-ugnayan sa unang opisyal ng Mossad, ilang ulit na silang nagkaroon ng komunikasyon sa pamamagitan ng mga mensahe, at kalaunan ay nagpatuloy ang kanilang ugnayan sa pamamagitan ng e-mail.
Sa simula, siya ay nagsasagawa ng mga utos ng mga opisyal ng Mossad sa pagkukunwaring isang tsuper ng online taxi.
Sa panahon ng kanyang pakikipagtulungan sa rehimen ng mga Zionista, natutunan niyang gamitin nang mahusay ang wikang Ingles, Pranses, at Hebreo, at ang kanyang pang-organisasyong pangalan sa loob ng Mossad ay “James".
Ayon sa hatol, sa panahon ng kanyang pakikipagtulungan sa Mossad, nakapagpalitan siya ng hindi bababa sa 4 hanggang 5 e-mail bawat buwan sa mga opisyal ng paniktik ng Mossad, bukod pa sa mga tawag na boses at iba pang komunikasyon, at mahigit 300 mensahe ang naipagpalitan sa pagitan nila
