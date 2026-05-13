Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- “Nais ng nakararaming mamamayan ng Europa na makalaya mula sa impluwensiya ng Amerika.”
Ayon sa isang ulat ng RT Network:
Batay sa isang bagong sarbey ng institusyong Aleman na Bertelsmann Stiftung, halos 60 porsiyento ng mga Europeo ang hindi na itinuturing ang Washington bilang isang maaasahang katuwang.
Bukod dito, humigit-kumulang 70 porsiyento ng mga mamamayang naninirahan sa Unyong Europeo at sa United Kingdom ang nagnanais ng higit na kalayaan mula sa Amerika, at naniniwalang dumating na ang panahon upang tahakin ng Europa ang landas na hiwalay sa Amerika.
