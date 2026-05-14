Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-
Lihim na paglalakbay ni Netanyahu sa United Arab Emirates sa gitna ng digmaan laban sa Iran.
Inihayag ng Channel 13 ng telebisyon ng rehimeng Zionista na kamakailan ay nakipagpulong si Benjamin Netanyahu, ang punong ministro ng rehimeng ito, kay Mohammed bin Zayed, ang pangulo ng United Arab Emirates.
Dagdag pa ng naturang istasyon, isinagawa ang pulong na ito sa gitna ng posibilidad ng muling pagpapatuloy ng mga pag-atake laban sa Iran at kasunod ng mga pag-atakeng isinagawa laban sa United Arab Emirates, at kinumpirma ng tatlong nakatataas na opisyal ng Zionista ang naturang balita.
Ipinahayag din ng tanggapan ni Netanyahu na ang punong ministro ng rehimeng Zionista ay nagsagawa ng isang lihim na paglalakbay sa United Arab Emirates sa panahon ng digmaan laban sa Iran at nakipagpulong kay Mohammed bin Zayed.
Ayon sa pahayag ng tanggapan ni Netanyahu, ang paglalakbay na ito ay humantong sa makasaysayang pagbubukas sa ugnayan sa pagitan ng rehimeng Zionista at ng United Arab Emirates.
