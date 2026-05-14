Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Nakagigimbal na Ulat ng New York Times tungkol sa Seksuwal na Pang-aabuso sa mga Bilanggong Palestino sa mga Bilangguan ng Israel.
Sa isang bagong ulat, ibinunyag ni Nicholas Kristof, kolumnista ng The New York Times, ang malawakang mga kaso ng panggagahasa at seksuwal na karahasan laban sa mga bilanggong Palestino sa kustodiya ng Israel at sinabi na marami sa mga biktima, sa kabila ng mga banta at pananakot, ay pumayag na magpatotoo tungkol sa kanilang naranasan
Ayon sa ulat, isang bilanggong Palestino ang nagsalaysay na sa loob lamang ng isang araw ay tatlong beses siyang ginahasa sa isang bilangguan ng Israel, at ang ikatlong pagkakataon ay nangyari matapos niyang subukang magprotesta. Isang kabataang Palestinang babae rin ang nagsabi na ang mga bantay ay pumapasok sa selda sa simula ng bawat shift, pinapaghuhubad siya, at saka siya inaabuso.
