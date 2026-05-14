Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- $300 na mga drone; ang bagong bangungot ng mga sistemang nagkakahalaga ng bilyon ng Israel.
Sa isang espesyal na ulat, tinalakay ng pahayagang The Guardian ang pagbabago sa taktika ng Hezbollah ng Lebanon at inihayag na ang mga murang drone na nagkakahalaga ng $300 na may kagamitang optical fiber ay naging isang malaking hamon para sa militar ng Israel. Ang mga drone na ito, na ginawa gamit ang 3D printing at mga simpleng piyesa mula sa merkado, ay hindi maaaring maharang o gambalain ng mga advanced na electronic warfare system at mamahaling depensa dahil sa kanilang wired connection sa operator.
Ang maliliit na FPV (First-Person View) na mga sasakyang panghimpapawid na ito, na may mataas na kakayahang maniobrahin, ay nagtagumpay na malagpasan maging ang tanyag na Trophy defense system ng mga Merkava tank at nagdulot ng malubhang pagkawala ng tao at kagamitan sa mga sundalong Zionista. Ang malawakang paggamit ng Hezbollah sa mga disposable at self-reliant na sandatang ito ay nagpapakita ng bagong estratehiya ng grupo sa pamamahala ng mga gastos at pagpapawalang-bisa sa teknolohikal na superyoridad ng rehimeng Zionista sa larangan ng digmaan.
..........
328
Your Comment