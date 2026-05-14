Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-
Lihim na utos ni Trump para gumawa ng kaso laban sa mga mamamahayag na nag-ulat ng kanyang kabiguan sa digmaan.
Sa isang ulat, sinabi ng The Wall Street Journal:
Sa isang pribadong memo para sa Acting Attorney General, hiniling ni Trump ang mahigpit na pag-usig sa mga kaso ng pagtagas ng impormasyon tungkol sa digmaan sa media.
Partikular na nagalit si Trump sa isang artikulo sa New York Times na naglantad ng mga detalye ng mga pagpupulong sa Situation Room at kung paano siya hinikayat ni Benjamin Netanyahu na bombahin ang Iran.
Nangako si Todd Blanche (Acting Attorney General) kay Trump na maglalabas siya ng mga subpoena upang makuha ang mga talaan ng mga mamamahayag na nagtrabaho sa mga sensitibong kuwento tungkol sa pambansang seguridad.
Ang mga imbestigasyong ito ay partikular na nakatuon sa mga ulat na naglantad ng mga detalye tungkol sa pagpapasya ni Trump na simulan ang digmaan at ang mga babala ng mga opisyal ng Pentagon tungkol sa mga panganib ng isang malawakang kampanyang militar.
..........
328
Your Comment